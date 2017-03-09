「有事要談」載前女友回房間溝通 強制性交得逞
彰化縣38歲賴姓男子去年8月找前女友吃宵夜後，又以「有事要溝通」，將前她載回住處房間，並違反其意願強制性交得逞，遭彰化地院判處2年有期徒刑，緩刑4年。
去年8月21日深夜11點半，賴男到前女友工作的服飾店接她下班，一起吃宵夜，隔天凌晨1時許，賴男將她載到彰化市住處門外，表示「有事要溝通」要求她進屋上樓，雙方僵峙一陣後才下車一同進屋。
兩人原本在賴男房內爭論感情問題，賴男竟突然將被害人強壓在床上，強吻、撫胸，意圖強制性交，但遭反抗作罷，並拿取女子手機查看內容，被害人趁機將衣物穿戴整齊。
不料賴男卻再度將被害人壓制在床，不顧其反抗強褪去其裙子、絲襪與內褲，性交1次得逞；之後賴男將前女友載回服飾店外，並開車跟隨她返回住處後才離去。被害女子則在天亮後中午前往報警並就醫驗傷採證提告。
審理法官認為，兩人為前男女朋友關係，強制性交過程未造成被害人受有傷害，被告事後以50萬元達成和解並獲被害人原諒；審酌被告一時失慮，未能自持而侵害被害人性自主權，且無前科、素行良好，依強制性交罪判處2年、緩刑4年，並依檢察官指揮接受2場法治教育課程。
(中時)
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