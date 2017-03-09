魚市場說好搬遷卻續約 彰化百人赴縣府抗議

彰化市西安、富貴里民赴縣府抗議，要求魚市場搬遷，怒吼「終結漁市惡夢、還我居住正義」。（吳敏菁攝）

彰化市西安、富貴里民赴縣府廣場抗議，議員白玉如、謝慧彥要求遞交陳情書，財政處長黃乾勇、農業處長黃碧海說明。（吳敏菁攝）

彰化市西安、富貴里民赴縣府抗議，要求魚市場搬遷，警方嚴陣戒備。（吳敏菁攝）

彰化魚市場位在人口密集住宅區，附近居民要求搬遷多年，今天西安、富貴兩里民數百市民齊赴縣府廣場抗議，不滿去年12月土地租約到期，縣府續約，夜晚巷道被漁貨車輛堵塞、叫賣擾人清夢、還有惡臭魚腥味，怒吼「還我居住正義」，縣府表示原5年1約，已改成1年1約，承諾2019年後，不再續約。

「終結漁市場惡夢！」彰化市西安、富貴兩里住戶按不住怒火，今天上午在議員白玉如、謝慧彥、張東正和賴岸璋、曹嘉豪等和富貴里長溫萬吉、西安里長趙慶忠帶領下齊赴縣府抗議，指2013年華山路火災，消防車進出被裝卸魚貨的貨車堵塞，已凸顯漁市埋下治安消防不定時炸彈，縣府表態支持搬遷，卻又自行續訂漁市場續租，推翻、背叛居民的訴求。

溫萬吉怒指，漁市晚上2、3點叫賣魚貨，擾人清夢，附近惡臭，拜託官員「你們也來住一個禮拜看看啊！」財政處長王乾勇出面說，要給漁市場緩衝期，股東是彰化市公所，縣府沒有權不續約，一番說法點爆怒火，群眾憤怒縣府「大房東」是當假的？要縣長或副縣長出面，抗議僵持1個多鐘頭。最後縣府代理機要秘書陳金哲接見。

縣府機要陳金哲表示，訴求聽到了，歷經協調會後，縣府已經租約從5年1約，改成1年1約，會傾聽民意，督促提出改善計畫。抗議代表說，市漁會營業額1年9億元，不是沒能力搬遷，沒有審議就一直續約，問題一直拖，要求縣府重新議定魚市場租約。

縣府農業處表示，彰化魚市場年漁貨交易量達8000噸以上，年交易金額達9億元以上，交易量為全國17個消費地魚市場排名前6大，肩負提供新鮮魚貨、避免產銷失衡及調節民生供需，不以營利為目的。已召開協調會議要求改善環境衛生、噪音及停車問題，並做好敦親睦鄰工作，應給予場適當緩衝時間，租期改為每年簽約，2019年6月30日後將不再續約。

(中時)