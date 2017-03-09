魚市場說好搬遷卻續約 彰化百人赴縣府抗議
彰化魚市場位在人口密集住宅區，附近居民要求搬遷多年，今天西安、富貴兩里民數百市民齊赴縣府廣場抗議，不滿去年12月土地租約到期，縣府續約，夜晚巷道被漁貨車輛堵塞、叫賣擾人清夢、還有惡臭魚腥味，怒吼「還我居住正義」，縣府表示原5年1約，已改成1年1約，承諾2019年後，不再續約。
「終結漁市場惡夢！」彰化市西安、富貴兩里住戶按不住怒火，今天上午在議員白玉如、謝慧彥、張東正和賴岸璋、曹嘉豪等和富貴里長溫萬吉、西安里長趙慶忠帶領下齊赴縣府抗議，指2013年華山路火災，消防車進出被裝卸魚貨的貨車堵塞，已凸顯漁市埋下治安消防不定時炸彈，縣府表態支持搬遷，卻又自行續訂漁市場續租，推翻、背叛居民的訴求。
溫萬吉怒指，漁市晚上2、3點叫賣魚貨，擾人清夢，附近惡臭，拜託官員「你們也來住一個禮拜看看啊！」財政處長王乾勇出面說，要給漁市場緩衝期，股東是彰化市公所，縣府沒有權不續約，一番說法點爆怒火，群眾憤怒縣府「大房東」是當假的？要縣長或副縣長出面，抗議僵持1個多鐘頭。最後縣府代理機要秘書陳金哲接見。
縣府機要陳金哲表示，訴求聽到了，歷經協調會後，縣府已經租約從5年1約，改成1年1約，會傾聽民意，督促提出改善計畫。抗議代表說，市漁會營業額1年9億元，不是沒能力搬遷，沒有審議就一直續約，問題一直拖，要求縣府重新議定魚市場租約。
縣府農業處表示，彰化魚市場年漁貨交易量達8000噸以上，年交易金額達9億元以上，交易量為全國17個消費地魚市場排名前6大，肩負提供新鮮魚貨、避免產銷失衡及調節民生供需，不以營利為目的。已召開協調會議要求改善環境衛生、噪音及停車問題，並做好敦親睦鄰工作，應給予場適當緩衝時間，租期改為每年簽約，2019年6月30日後將不再續約。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。