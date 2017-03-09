亮菜刀嗆妻「不剃毛是俗辣」 家暴男遭判拘役

彰化縣有家暴前科的53歲盧姓男子，不滿妻子留言紙條內容，竟持菜刀刀背敲擊其後頸，睡前又藉酒意求歡，並嗆「不剃毛就是俗辣」，甚至強拉起妻子威脅要拿菜刀「代勞」，已涉犯恐嚇、強制等罪，今天被彰化地院判處應執行拘役120日，可易科罰金。

真的有夠盧。去年7月28日傍晚，盧妻在紙條留言要求盧男別再偷拿她證件，盧男返家後看了字條氣得暴怒，「妳看我敢不敢！」「再怎樣我就讓妳好看！」並不斷咆哮、摔東西，拉妻子去撞牆壁和冰箱，最後甚至拿菜刀以刀背抵住其後頸一陣拍打，致其肩頸擦傷破皮紅腫。

當晚臨睡前，喝了點酒的盧男又藉著酒意欲向妻子求歡，竟要求妻子洗完澡後先把下體陰毛剃掉，還譏諷「若不剃就是俗仔」，盧妻回「那我要當俗辣」，盧男又氣極敗壞將她從床上強拉起，說妳不敢的話，我再去拿菜刀來刮，嚇得被害人趁盧男離去空檔趕緊報警。

彰化地院法官審理後，認為盧男雖矢口否認有恐嚇、強制行為，僅坦承夫妻爭執，但妻子指證歷歷，又有驗傷診斷書與傷勢照片佐證，犯罪事實明確，依盧男涉及2次恐嚇罪、1次強制罪，各判處拘役55日、45日、50日，合併應執行拘役120日，得以1千元易科罰金1日。

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(中時)