亮菜刀嗆妻「不剃毛是俗辣」 家暴男遭判拘役
彰化縣有家暴前科的53歲盧姓男子，不滿妻子留言紙條內容，竟持菜刀刀背敲擊其後頸，睡前又藉酒意求歡，並嗆「不剃毛就是俗辣」，甚至強拉起妻子威脅要拿菜刀「代勞」，已涉犯恐嚇、強制等罪，今天被彰化地院判處應執行拘役120日，可易科罰金。
真的有夠盧。去年7月28日傍晚，盧妻在紙條留言要求盧男別再偷拿她證件，盧男返家後看了字條氣得暴怒，「妳看我敢不敢！」「再怎樣我就讓妳好看！」並不斷咆哮、摔東西，拉妻子去撞牆壁和冰箱，最後甚至拿菜刀以刀背抵住其後頸一陣拍打，致其肩頸擦傷破皮紅腫。
當晚臨睡前，喝了點酒的盧男又藉著酒意欲向妻子求歡，竟要求妻子洗完澡後先把下體陰毛剃掉，還譏諷「若不剃就是俗仔」，盧妻回「那我要當俗辣」，盧男又氣極敗壞將她從床上強拉起，說妳不敢的話，我再去拿菜刀來刮，嚇得被害人趁盧男離去空檔趕緊報警。
彰化地院法官審理後，認為盧男雖矢口否認有恐嚇、強制行為，僅坦承夫妻爭執，但妻子指證歷歷，又有驗傷診斷書與傷勢照片佐證，犯罪事實明確，依盧男涉及2次恐嚇罪、1次強制罪，各判處拘役55日、45日、50日，合併應執行拘役120日，得以1千元易科罰金1日。
★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。