夜光家族21年首調時段 光禹一開場就哽咽

飛碟電台傳出營運不佳，張小燕也辭去董座一職。(本報系資料照，粘耿豪攝)

飛碟電台因營運不佳，人事大地震，連長達21年招牌節目《夜光家族》也受影響，在昨（8日）正式從晚上10點改至晚上7點播出，DJ光禹開場感謝老聽眾不離不棄支持，更一度哽咽近13秒，隨後才平復情緒，開始向新聽眾介紹節目。

光禹昨日首度主持7點的《夜光家族》，一開場就出包，口誤將7點首播說成「7點重播」，不只聽眾不習慣新時段，連主持人也需要一段時間適應。接著光禹在一一向聽眾朋友點名打招呼後，更一度哽咽，「我可不可以，今天先在這邊……(哽咽)跟新朋友介紹一下夜光家族是一個什麼樣的節目。」

光禹也提到，有朋友擔心節目接續在陳揮文主持的《飛碟晚餐》播出，聽眾是否會延續聽完政治新聞的激動情緒，對此，光禹直言自己不擔心，自信夜光家族的公眾是互相有愛的，也再次呼籲聽眾「我們可以表現自己正面支持，那對於不同意見的人，或當他開始發飆，我們可不可以忍讓他3句」，因為沒有真理是可以在那段時間內馬上辨明的。

(中時電子報)