夜光家族21年首調時段 光禹一開場就哽咽
飛碟電台因營運不佳，人事大地震，連長達21年招牌節目《夜光家族》也受影響，在昨（8日）正式從晚上10點改至晚上7點播出，DJ光禹開場感謝老聽眾不離不棄支持，更一度哽咽近13秒，隨後才平復情緒，開始向新聽眾介紹節目。
光禹昨日首度主持7點的《夜光家族》，一開場就出包，口誤將7點首播說成「7點重播」，不只聽眾不習慣新時段，連主持人也需要一段時間適應。接著光禹在一一向聽眾朋友點名打招呼後，更一度哽咽，「我可不可以，今天先在這邊……(哽咽)跟新朋友介紹一下夜光家族是一個什麼樣的節目。」
光禹也提到，有朋友擔心節目接續在陳揮文主持的《飛碟晚餐》播出，聽眾是否會延續聽完政治新聞的激動情緒，對此，光禹直言自己不擔心，自信夜光家族的公眾是互相有愛的，也再次呼籲聽眾「我們可以表現自己正面支持，那對於不同意見的人，或當他開始發飆，我們可不可以忍讓他3句」，因為沒有真理是可以在那段時間內馬上辨明的。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。