竊嫌練縮骨功　入廟偷香油錢

監視器拍到彭男鑽入土地公廟裡偷香油錢。（翻攝）

監視器拍到彭男鑽入土地公廟裡偷香油錢，徐男在外接應。（翻攝）

南投縣國姓鄉石門村的土地公廟日前遭竊，徐姓、彭姓猶如學了武俠小說裡的縮骨功，聯手以油壓剪破壞土地公廟門的鐵條花飾，身材瘦小的彭嫌穿越僅寬約30公分入口，進入廟內搜刮上萬元的香油錢，2人欲罷不能，前天深夜再到土地公廟偷錢，被早有警覺的信徒與警方當場查獲。

國姓鄉石門村2鄰的土地公廟早期建造在一塊巨石上頭，當地人士稱為石頭公，信徒參拜，必須攀爬人工開鑿的石梯，是村內頗有特色的景點，不少遊客前往參觀，並獻上香油錢，卻也成為歹徒下手目標。

上週六深夜有多次竊盜前科的徐姓男子，夥同線上遊戲結識的彭姓男子到土地公廟行竊，想直接破壞窗邊的香油錢箱不成，2人再以油壓剪破壞廟門前的鐵條花飾，出現約30公分寬的縫隙後，身材瘦小的彭嫌宛如練了縮骨神功，輕鬆穿越縫隙後進入廟內搜刮，得手現金1萬多元後離去。

兩人食髓知味、欲罷不能，前天深夜再度對土地公廟下手，這次換彭男在下方把風，徐男下手行竊，但被埋伏的的警方與居民查獲，彭男當場就逮，徐男趁隙逃逸，警方訊後依竊盜罪嫌將彭男移送，並持續追緝徐男中。

(中時)