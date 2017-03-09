妮可基嫚海豹鼓掌被笑翻 全因寶貴119克拉鑽戒

妮可基嫚因「海豹鼓掌」引發熱議，對此她也提出說明。（圖／取材自Youtube、達志影像）

好萊塢女星妮可基嫚（Nicole Kidman）上月出席奧斯卡頒獎典禮時，她在台下以獨特方式拍手，手掌密合但手指懸空，模樣宛如海豹，妮可基嫚的怪異行徑，引發熱議，對此，妮可基嫚也解釋她「海豹鼓掌」的來龍去脈。

妮可基嫚今年以「漫漫回家路」角逐奧斯卡最佳女配角，身穿一襲金色繡花露背禮服出席奧斯卡，大秀白皙美背，不過她卻因獨特的「海豹鼓掌」方式，成為討論焦點，妮可基嫚接受廣播電台專訪時表示，她是擔心弄壞手上的海瑞溫斯頓（Harry Winston）鑽戒，當時她配戴的鑽戒總重超過119克拉。

妮可基嫚回想當時拍手狀況，她表示當時擔心用壞鑽戒，但又心想：「天啊，我真的很想鼓掌」，最後妮可基嫚開始拍手「但這真的很難，我手上戴著超大戒指，那不是我的，又非常華麗精緻，我很怕弄壞它。」

(中時電子報)