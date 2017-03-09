天空步道配合全中運 4／21～26封閉部分路段

天空步道配合全中運射箭4月21日至26日封閉部分路段。（吳敏菁攝）

八卦山大佛風景區「天空步道」，配合106年全國中等學校運動會於八卦山棒球場舉辦「射箭」比賽，為安全考量，將於106年4月21日（星期五）至4月26日(星期三)、每日7至18時封閉，封閉範圍為步道里程「0＋410公尺至0＋570公尺」間之區域，現場將設置管制設施，禁止通行。

封閉期間天空步道其它路段仍正常開放，縣府處請妥善歸規劃參觀行程，如造成不便，請民眾見諒。

彰化縣政府也呼籲，賽事舉辦期間，因鄰近棒球場之八卦山體育休閒園區收費停車場的停車位數量有限，選手或觀賽之遊客可多加利用鄰近之八卦山第一、第二收費停車場，或原民族新村臨時停車場，可提供約200部免費之小型車停車位。

(中時)