天空步道配合全中運 4／21～26封閉部分路段
八卦山大佛風景區「天空步道」，配合106年全國中等學校運動會於八卦山棒球場舉辦「射箭」比賽，為安全考量，將於106年4月21日（星期五）至4月26日(星期三)、每日7至18時封閉，封閉範圍為步道里程「0＋410公尺至0＋570公尺」間之區域，現場將設置管制設施，禁止通行。
封閉期間天空步道其它路段仍正常開放，縣府處請妥善歸規劃參觀行程，如造成不便，請民眾見諒。
彰化縣政府也呼籲，賽事舉辦期間，因鄰近棒球場之八卦山體育休閒園區收費停車場的停車位數量有限，選手或觀賽之遊客可多加利用鄰近之八卦山第一、第二收費停車場，或原民族新村臨時停車場，可提供約200部免費之小型車停車位。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。