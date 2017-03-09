中年男撿門禁磁扣 闖女移工宿舍打手槍

廖男躡手躡腳，闖入越勞女宿舍勘查地形。（王文吉翻攝）

廖男站在阮女門外，翻下運動褲頭打手槍。（王文吉翻攝）

廖男拿著撿到門禁磁扣，闖入越勞女宿，直上4樓曬衣場，竊取女性內衣。（王文吉翻攝）

大雅知名食品廠越勞女宿門禁磁扣遭撿走，發生陌生男子闖入騷擾女移工事件。（王文吉翻攝）

台中市大雅區46歲廖男月前撿到食品廠越勞女宿磁扣，6日兩度侵入宿舍，除直上4樓曬衣場，竊取女性內衣，還溜進3樓，看見阮女房門沒關，竟闖入房內翻下運動褲頭手淫，當時被害人正在午睡，聽到怪聲驚醒，看到陌生男子呈大字型躺地上，嚇得魂飛魄散，事後廠方安排她去收驚。

豐原警方7日接獲阮女報案，調監視器，發現嫌犯騎乘亮黃色電動車犯案，經承辦員警羅健瑋循車追人，隔日中午至廖男住處搜出數位相機、兩枚女宿磁扣等證物；廖男坦言不諱並稱克制不了心魔，於婚前就有這習慣，以為找外勞宿舍，比較不會被抓到，沒想到警察這麼快找上門。

警方調查，廖嫌已婚，育有2子，曾開設公司，目前無業，也沒有前科。廖妻接獲通知到派出所，兩人相擁而泣，並表示，婚前已知丈夫比較衝動，多年來選擇包容，沒想到鬧上警局。警訊後依竊盜、侵入住居、公然猥褻等3罪將廖嫌送辦。

(中時)