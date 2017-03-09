馬英九出席華府僑宴 搏感情答問題
前總統馬英九今天繼續在華府的拜會行程，並出席僑宴，僑胞在晚宴中提出五花八門各種問題，馬英九一一答覆有關二二八責任歸屬、國民黨主席選舉和川普政府等各類提問。
馬英九訪問華府第2日出席僑界歡迎晚宴，聯邦參議院外交委員會首席議員卡定（Ben Cardin）致贈賀函，感謝他對美台關係的貢獻。期間馬英九熱情與僑胞合照，也回答各種問題。
有僑胞關切蔣中正和二二八責任歸屬，馬英九表示，先總統蔣公的功過，應該採取功過並陳的方式，然後根據客觀的事實和證據，來決定到底應該負什麼責任，而不是因為他答應陳儀申請出兵台灣就是元兇，這樣的評論相對來講證據力是不夠的。
對於國民黨主席之爭，馬英九再度強調，「這次選舉沒有支持特定候選人，誰來找都去，希望他們能夠以君子之爭的方式決定誰當黨主席，沒有選上的要幫選上的。」
也有僑胞詢問馬英九對美國總統川普（Donald Trump）上任後台美關係的看法，他表示，川普上任還沒完全施展開來，當然希望中華民國與美國的關係能夠持續向前發展，也許應該給他一點時間，看看他還有哪些工作可以讓雙方關係更往前邁進。
馬英九今天還前往國會山莊，拜會聯邦參議員曼欽（Joe Manchin）與范霍倫（Chris Van Hollen）、聯邦眾議院外交委員會主席羅艾斯（Ed Royce）與資深眾議員康諾里（Gerry Connolly）等7位國會議員。
馬英九擔任總統期間，曾在台北接見多位議員，有些議員還展示當時的合照。馬英九強調，看看老朋友也是華府之行的重要目的。1060309
(中央社)
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