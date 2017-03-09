八卦報導：翹臀珍與A-Rod火熱拍拖

美國八卦專欄「第六頁」（Page Six）今天披露，前美職棒MLB紐約洋基隊球星「A-Rod」羅德里格斯正與好萊塢巨星珍妮佛羅培茲火熱拍拖，據說兩人上週末還在洛杉磯共度良宵。

羅德里格斯（Alex Rodriguez）去年底高掛球鞋後，鮮少在媒體曝光，但美媒發現他與好萊塢最富有的波多黎各裔富婆珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）交往已有一段時日了。

報導引述知情人士透露，兩人同是拉丁裔，又都來自紐約，也都各自有2個小孩，共同點不少，傳出兩人交往一點不意外。

曾有3段婚姻的珍妮佛羅培茲，剛切斷與29歲舞者男友史瑪特（Casper Smart）的情緣，而羅德里格斯也不遑多讓，花邊新聞不斷，除了名模外，曾與西洋流行樂天后瑪丹娜（Madonna）等人拍拖。

41歲的羅德里格斯似乎頗偏愛與年紀大的明星約會，除59歲的瑪丹娜外，而婀娜多姿、妖嬌美麗的珍妮佛羅培茲也已47歲！

羅德里格斯上個月才與Google創辦人布林（SergeyBrin）前妻沃潔斯基（Anne Wojcicki）分手，兩人交往不到1年，她的年紀也比A-Rod大，現在馬上又傳出與珍妮佛羅培茲在一起。A-Rod剛宣布加入福斯運動網（Fox Sports）擔任棒球解說暨評論員。1060309

(中央社)