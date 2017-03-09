宏都拉斯去年礦產出口下滑1420萬美元

根據宏都拉斯中央銀行提供的數據，去年全年宏國的礦產出口總額為1億5650萬美元，比2015年，減少了1420萬美元，也就是8.3%。

央行表示，宏都拉斯去年礦產出口受到年內若干礦場罷工減產以及國際礦物價格波動的影響。

宏都拉斯出產的黃金主要銷往美國，去年全年的出口值為9450萬美元，比2015年減少了230萬美元。央行指出，去年宏國黃金雖減產了12.1%，但因國際價格上漲11%，彌補了大部減產的損失。

此外，宏國出產的鋅主要市場為南韓，去年總出口額為2380萬美元，比2015年增加了10.5%，這是由於國際鋅價去年平均上漲了49.3%。 1060309

(中央社)