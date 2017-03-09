北韓射飛彈 聯合國安理會再次譴責
不顧聯合國安理會決議，北韓日前再度發射4枚新型飛彈，安理會今天集會磋商後發表聲明，強烈譴責北韓行徑，嚴重違反安理會決議，加劇區域緊張局勢。
金正男遇刺身亡，加上北韓3月5日發射4枚新型飛彈，其中3枚落入日本專屬經濟海域（EEZ），朝鮮半島緊張情勢再受關注。
安理會今天發表強烈譴責聲明，認為北韓發展核武能力，導致區域緊張更為加劇，增加軍備競賽，破壞區域穩定、藐視安理會決議。
北韓在2016年多次進行飛彈試射，並在同年1月及9月進行核試驗。今年3月5日發射4枚新型飛彈之前，2月11日也在平安北道發射1枚型號不明的彈道飛彈。
安理會強烈要求北韓停止一切後續行動，包括核試驗在內，並充分履行安理會規定的義務。
安理會同時呼籲所有會員國確實執行聯合國對北韓的制裁案，特別是去年通過措辭最嚴厲的第2321和第2270號決議所規定的全面措施。
安理會強調，聯合國有決心以和平、外交、政治手段解決危機，將繼續監測朝鮮半島相關情勢，也將採取進一步重大措施。
另外，聯合國秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）也發表聲明，強烈譴責北韓再度發射飛彈，嚴重破壞區域和平與穩定，呼籲北韓領導人停止挑釁行徑。1060309
(中央社)
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