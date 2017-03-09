高麗菜賣相差 開放民眾無限量採摘

嘉義縣朴子市蔡姓菜農種植6分地、近2萬顆的高麗菜，因遭受水淹，賣相不佳，無菜商願收購，今天免費開放給民眾採收，吸引大批民眾自備裝備採摘，準備與親友分享。

蔡姓菜農在朴子市崁前里種植高麗菜，因附近排水溢堤導致菜園泡水，影響高麗菜的品質，雖然有請菜商到場收購，因賣相不佳，不願出價，若高麗菜持續擱置在菜園，恐怕很快就爛掉，因此，7日就Po文在臉書，開放民眾到菜園採高麗菜，數量沒限制。

今天上午陸續有民眾自備工具和塑膠袋前往高麗菜園，有民眾1次採摘數10顆，準備分送給親朋好友，還有民眾認為，高麗菜雖然賣相差，但可製成泡菜，可以與親友一起分享。

蔡姓菜農決定將6分地的高麗菜園改種水稻，因高麗菜不能作綠肥，若雇工採收，又是一筆不少費用，因此，今天菜農還特地感謝到菜園採摘的民眾，協助處理高麗菜。1060309

(中央社)