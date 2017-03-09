冠脂妥爆偽藥 林全指示清查高單價藥品

健保用量大的降血脂藥「冠脂妥」爆發有偽藥，行政院長林全今天指示衛福部清查其他民眾常用或高單價藥品，並檢討藥品管理制度。

行政院上午舉行院會，會後行政院發言人徐國勇轉述，林全在會中指示，請衛福部將回收的「冠脂妥」偽藥，嚴加管控銷毀；對於其他民眾常用或高單價藥品，也應即刻展開清查，避免再有偽藥出現。 林全表示，危機就是轉機，要藉此機會，重新檢討所有藥品的溯源及流向管理、藥廠生產品質管控、醫療院所用藥查核，以及偽藥通報與回收的標準作業程序等各種管理機制，建立完善的制度，才能保障用藥安全。1060309

(中央社)