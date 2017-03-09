台攝影師拍攝?虎魚 入圍世界攝影大賽
台灣水下攝影師吳秀玲去年前往菲律賓潛水，拍攝?虎魚張嘴的逗趣照片，獲得世界攝影大賽入圍。吳秀玲表示，這是她第一次投稿這個比賽，沒想到就入圍了，「蠻幸運的」。
一年一度索尼世界攝影大賽3日公布公開賽野生動物類別入圍照片，分別出自美國、新加坡、義大利等多國攝影師之手，其中有一張?虎魚在瓶口張嘴的照片，是由台灣水下攝影師吳秀玲所拍攝的，也是唯一的台灣入圍者。
吳秀玲表示，這是她去年前往菲律賓阿尼路潛水時拍的，這個潛點很特別，海底會有許多瓶罐，通常一對或一隻的?虎魚會躲在裡面當作自己的家，她發現這兩隻?虎魚時，牠們正在瓶口交換進出，且魚的下方也可看到許多發眼小魚，研判是為了要清除隨著海流進到瓶子裡的海砂、照顧小魚們。
為了拍到這張照片，她花了將近40分鐘的時間觀察牠們。吳秀玲認為，「海底生物一定要先觀察」才能夠知道怎麼拍攝牠們，動作也要緩慢，等待牠們認為人類沒有威脅感，才會表現出最自然的樣貌跟行動。
吳秀玲表示，因為她之前沒有注意到這個比賽，所以這是她第一次投稿，投了3張照片就入圍1張，「蠻幸運的」。1060309
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。