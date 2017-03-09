台攝影師拍攝?虎魚 入圍世界攝影大賽

台灣水下攝影師吳秀玲去年前往菲律賓潛水，拍攝?虎魚張嘴的逗趣照片，獲得世界攝影大賽入圍。吳秀玲表示，這是她第一次投稿這個比賽，沒想到就入圍了，「蠻幸運的」。

一年一度索尼世界攝影大賽3日公布公開賽野生動物類別入圍照片，分別出自美國、新加坡、義大利等多國攝影師之手，其中有一張?虎魚在瓶口張嘴的照片，是由台灣水下攝影師吳秀玲所拍攝的，也是唯一的台灣入圍者。

吳秀玲表示，這是她去年前往菲律賓阿尼路潛水時拍的，這個潛點很特別，海底會有許多瓶罐，通常一對或一隻的?虎魚會躲在裡面當作自己的家，她發現這兩隻?虎魚時，牠們正在瓶口交換進出，且魚的下方也可看到許多發眼小魚，研判是為了要清除隨著海流進到瓶子裡的海砂、照顧小魚們。

為了拍到這張照片，她花了將近40分鐘的時間觀察牠們。吳秀玲認為，「海底生物一定要先觀察」才能夠知道怎麼拍攝牠們，動作也要緩慢，等待牠們認為人類沒有威脅感，才會表現出最自然的樣貌跟行動。

吳秀玲表示，因為她之前沒有注意到這個比賽，所以這是她第一次投稿，投了3張照片就入圍1張，「蠻幸運的」。1060309

(中央社)