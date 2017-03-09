紐約躍居全球音樂中心

尋求連任的紐約市長白思豪再放利多。根據市府今天出爐的統計報告，紐約創造210億美元音樂經濟產出，超越洛杉磯與倫敦，成為全球音樂最大重鎮。

紐約市委託波士頓顧問公司（Boston Consulting Group）最新報告顯示，不管在音樂演唱會門票收入及所雇用音樂人數，紐約市已躍居全球首位，計提供6萬個音樂相關工作機會、支付50億美元工資，創造高達210億美元經濟產出。而紐約的音樂相關工作機會及工資增長也較其他產業快速。

儘管許多藝人前往西岸洛杉磯發展，但研究發現，紐約各家場地賣出了540萬張演唱會門票，遠高於倫敦、洛杉磯的420萬和170萬張。

紐約市長白思豪（Bill de Blasio）媒體與娛樂辦公室負責人曼寧（Julie Menin），期待公布這項數據有助音樂執照發放，吸引更多音樂產業、人才及新型音樂表演加入大蘋果行列。

過去紐約許多俱樂部讓老牌歌星法蘭克辛納屈（Frank Sinatra）、歌手黛比‧哈利(Debbie Harry) ，甚至是雷蒙斯合唱團（The Ramones）等發紅發紫。索尼音樂娛樂公司（Sony Music Entertainment）及華納音樂集團（WarnerMusic Group）也把總部設在紐約市。

紐約市政府甚至動腦筋到葛萊美獎（Grammy Awards），期盼頒獎典禮從西岸搬到紐約舉行。保守估計，葛萊美獎可帶給紐約2億美元消費支出。

報告同時顯示，紐約也是數位音樂公司最愛，共有72家在此註冊登記，舊金山及洛杉磯各有35家。全球最大串流音樂服務商Spotify總部設在紐約世界貿易中心（World Trade Center），許多音樂公司也透過在紐約的群眾募資平台Kickstarter獲得資金。1060309

(中央社)