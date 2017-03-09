以高價位名模吸客 賣淫集團月賺600萬
陳姓男子為首人口販運賣淫集團，以大陸名模來台接客為噱頭，強調「高精品高價位」，客層鎖定上流人士，每天保持逾20名應召女子，一個月可賺600萬元，移民署循線破獲該集團。
移民署北區事務大隊機動隊調查，綽號「阿松」的陳嫌經營賣淫集團，以不實文件、資料，使大陸女子假借自由行名義來台從事賣淫，並透過LINE、微信等發送賣淫女子清涼照招攬客人。
該集團標榜「高級精品、高價位」大陸名模短期來台接客，客源為商務人士及上流階層，主嫌阿松為保持賣淫女水準，每月均會到大陸2、3次，挑選及面試應召女，他甚至特別前往北市民權西路找算命師，算出以「麗渥」為應召站名稱，特與國內名模經紀公司互別苗頭，扣除成本和薪資，集團每月收入高達新台幣600萬元。
陳嫌看準目前來台陸客驟降，旅館業經營不善，慫恿業者加入集團，容留應召女，另安排旗下成員居住於旅社內，就近監控集中管理。應召女子每天工作時間長達15小時，旅館業者除提供房間住宿，於入出口及周遭路口處裝設監視器，監視往來人車、充當淫媒招攬嫖客至自家旅館，並代收取及保管馬伕交付應召女子當天賣淫所得。
移民署依檢舉內容跟監蒐證後，發現每到中午時間經常有穿著亮麗、濃妝豔抹，操大陸口音女子，由旅社內走出後搭上馬伕車輛離去，歷經7個多月偵辦，日前動員8個單位共計72人，兵分12路前往犯嫌住處及旅社執行拘提、搜索勤務，並分別在大台北地區逮捕主嫌、外務、經紀、阿姨（俗稱淫媒）、馬伕及賣淫女子等計13人。
移民署將13人依營利性交、刑法營利性交猥褻及偽造文書等罪嫌，依法移送台北地檢署偵辦，並持續追查其他共犯。1060309
(中央社)
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