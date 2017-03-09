經典賽情蒐經費曝光 網友評價不一
世界棒球經典賽中華隊無緣晉級，今天傳出經典賽情蒐經費被公開，引起球迷熱烈討論，有人認為很像高中生寫的，也有人認為這只是應付立委。
據了解，網路上流傳出經典賽的情蒐小組經費預算表是由立委徐永明辦公室所提供，預算表項目中有掛名「情蒐」的約新台幣555萬元，加上工作費和其他，合計約775萬元，最後體育署核定的金額為500萬元。
該經費預算表在批踢踢實業坊（PTT）被曝光，引起網友熱烈討論，特別是中華隊在比賽中的失誤以及投手的調度，都被拿放大鏡檢視。
有網友表示，「說真的，沒人補位的一壘，要怎麼情蒐才會有人去補位？」、「建議先情蒐一下中華隊的牛棚」、「原來是免費出國計畫書啊，我還以為是情蒐計畫書」、「我念大學跑社團寫的企畫書都比這個好，爛死了」。
在一片罵聲中，也有球迷認為，「預算書看不出什麼問題，我比較想看目前成果報告」、「這份企畫書重點是針對立法委員回覆費用的疑問，所以都在講經費運用數目，真的要看是情蒐小組的會議紀錄與建議吧」。1060309
(中央社)
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