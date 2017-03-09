235人記大過 台鐵產業工會痛批：迂腐無能要有底線

台鐵產業工會發起依法休假，工會成員計有331人被懲處，其中235人遭記一大過，無人遭記2大過免職。（資料照片/張鎧乙攝）

台鐵產業工會今年春節初夕到初三發起依法休假，抗議血汗輪班制度，事後有337人送考成委員會決定最後懲處，今立院交通委員會執行台鐵預算報告，台鐵局長鹿潔身表示，考成會懲處結果出爐，共有331人被懲處，其中235人遭記一大過，另有90人記一小過，6人記2小過，無人遭記2大過免職。

對此，產業工會痛批交通部以及台鐵局：迂腐無能要有底線，不要再用慣老闆心態打壓員工。台鐵局長鹿潔身應即刻撤銷曠職與記過等懲處處份，立即改革班表。

產業工會重申，台鐵長期強迫員工輪值「日夜休」，員工過勞，嚴重侵害的身體健康與家庭生活。台鐵春節依法休假活動，是工會集體捍衛會員法定休假權，台鐵員工為「公務員兼具勞工身分」，勞工於國定假日應休假，若雇主要求上班須徵得勞工同意。

產業工會表示，已併送337份不當勞動行為裁決案，皆是針對違法的曠職核定表，一切靜待裁決委員的審理。

台鐵局長鹿潔身強調，待5月底產業工會向勞動部「不當勞動行為裁決委員會」申訴，裁決程序結束後，才會公布和正式記過，裁決期間暫不公布懲處名單。

台鐵產業工會號召500多位台鐵員工於春節休假，有374人收到曠職通知書，最後337人被台鐵確定曠職，依程序台鐵各運務段須召開考成委員會，決定懲處，由於沒有人曠職超過4天以上，不至有人被免職。

台鐵產業工會聲明全文：

一. 今日(3/9)交通部台灣鐵路管理局長鹿潔身表示：將針對台鐵產業工會春節依法休假行動懲處：曠職1天90人記小過一次，曠職2天6人記小過兩次，曠職2天以上235人記大過一次，總計共懲處331人次。裁決期間暫不公布懲處名單。

二. 產業工會發起春節依法休假活動，首先，係工會集體捍衛會員法定休假權。台鐵員工為「公務員兼具勞工身分」，〈勞基法〉84條本明文諸項規定擇優適用，而有關休假各項規則因勞基法較優所以適用勞基法，故據〈勞基法〉第37條、第39條規定，勞工於國定假日應休假，若雇主要求上班須徵得勞工同意。

其次，台鐵長期強迫員工輪值「日夜休」，並剝奪員工休國定假日之權利，已經造成員工過勞，嚴重侵害的身體健康與家庭生活。這次春節依法休假亦希望提醒鐵路局重視員工輪值日夜休的危險，立即改革班表。

三. 沒想到台鐵局長鹿潔身不但無視員工對過勞班表的怒吼，甚至在發生蝶戀花遊覽車重大事故後，仍未針對日夜休進行任何改革，反而不斷對外放話嚴懲，甚至公然藐視勞動部之「裁決期間雇主不得針對當事人行不利待遇」之規定，在裁決期間大動作預告懲處結果。台鐵局不斷強調路局員工應遵守工作規則跟公務員天職，局長自身卻放任員工過勞、置旅客安全於度外，甚至公然藐視勞動部、公開藐視國家法律之行徑，讓保護員工的法規成為沙土。

四. 產業工會已併送337份不當勞動行為裁決案，皆是針對違法的曠職核定表，一切靜待裁決委員的審理。產業工會在此呼籲台鐵局長鹿潔身應立即停止傷害員工之行為，立即撤銷曠職與記過等懲處處份。我們奉勸交通部以及台鐵局：迂腐無能要有底線，不要再用慣老闆心態打壓員工，也不要見了產工就轉彎，否則就是指鹿為馬的不舞之鶴了。

(中時)