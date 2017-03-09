NBA》浪花兄弟白忙一場 勇士末節崩盤落敗

柯瑞9日雖有23分、6助攻，卻也發生4失誤。(美聯社)

都是失誤惹的禍！儘管「浪花兄弟」柯瑞、克雷湯普生攜手轟下48分，可惜勇士末節出現過多失誤，慘遭塞爾提克打出15比0猛攻，一舉拉開領先差距，勇士最後以86比99在主場吞敗，目前52勝12敗，仍居聯盟龍頭。

「浪花兄弟」的手感明顯回溫，柯瑞投16中8，拿23分、6助攻與5籃板，湯普生投23中11，也有25分進帳，可惜光在末節，勇士就出現8次失誤，其中包含柯瑞運球失控掉到對方手上、以及把球回傳到後場的誇張失誤。

塞爾提克贏球功臣還是「小刺客」艾塞亞湯瑪斯，他拿全場最高25分，更跟克勞德攜手在末節那波15比0當中包辦11分，歐利尼克也有17分、5助攻與5籃板，布雷德利12分、6籃板，傷癒復出的荷福德10分、6籃板。

(中時電子報)