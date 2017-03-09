惡雇主猥褻虐打外傭 還惡人先告狀謊稱脫逃

竟有如此惡劣的雇主！居住北市的王姓兄弟因母親癱瘓聘請印尼外傭，去年5月底，先在住處摸胸，隔著褲子猥褻下體，外傭向仲介公司求救，但王與母親卻惡人先告狀，謊稱外勞逃跑，將她關在住處，打到外傭肋骨骨折，嚇得她從4樓陽台攀爬欄杆想要脫困，不慎跌落1樓遮雨棚，向路人求救，整起案件才曝光。士林地檢署偵結，將2兄弟及母親依違反人口販運法、傷害、猥褻、偽造文書等罪起訴。

65歲的王母，因脊椎骨折無法自理生活，去年4月中聘請印尼籍外勞擔任看護工，36、38歲兩兄弟眼見外勞一人來台工作，語言不通難以向外求助，5月26日中午，吃飽飯後在餐廳摸胸，再隔著褲子觸摸下體。

外勞隔天就像仲介公司翻譯人員求救，但王母竟然幫兒子掩飾犯行，稱外傭行蹤不明，並通報脫逃外勞，但實際上，將她反鎖在住處1星期，外傭曾嘗試開門，但無法開啟，6月3日一大早趁著雇主熟睡，爬出陽台想要逃跑，但雙手無力支撐，不慎跌落遮陽棚上方，忍痛在馬路上尋找路人求援。

檢察官調查，王僱用1個月期間，外勞體重從52公斤下降至40公斤，而且下顎骨骨折，證明確實有虐待，因而將2兄弟和母親共3人依法起訴。

(中時)