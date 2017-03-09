新北閃耀五星最後一塊拼圖　央北區段徵收案完工

我要評比

新北市「新店中央新村北側區段徵收案」今天完工，共規畫20.8公頃住宅區、19公頃公共設施用地，另有約1.5公頃用地將興建1070戶社會住宅。（新北市地政局提供）

新北市「新店中央新村北側區段徵收案」今天完工，市長朱立倫（左五）與地方人士一同剪綵。（孟祥傑攝）

新北市土地開發「閃耀五星計畫」最後一塊拼圖、「新店中央新村北側區段徵收案」今天（9日）順利完工，因基地鄰近捷運小碧潭站及環狀線十四張站，總面積近40公頃，周邊原本農地每坪約30萬元，徵收開發完成後，翻漲為每坪55至60萬元，當地房產業者評估可望成為新店「新地王」。

市長朱立倫今天上午剪綵表示，新北市在「新店中央新村北側區段徵收案」中，領先全國首創規畫1.5公頃用地，做為興建1070戶的社會住宅用地，預定下周動工，未來還有新闢道路、大型公園等各項公共建設，大幅提升當地生活環境品質。

(中時)