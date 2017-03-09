環時：陸可增加核武 懲罰美在韓設薩德
針對美國推動在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，俗稱薩德），中國大陸環球時報今天發表社評說，北京難以對美國經濟制裁，但可增強核武威懾力量，讓華府「偷雞不成反蝕米」。
立場鷹派的環時指出，南韓經濟規模小，對中國大陸依賴度高，北京實行經濟制裁有無數抓手（著力點）。但美國規模太大，從經濟下手並與美國惡鬥，在戰略上對中國大陸不利。
這篇文章說，美國部署薩德的戰略目的是建立全球反飛彈系統，遏制俄羅斯和中國大陸的軍事能力，使美國在洲際彈道飛彈領域獨步天下。
環時認為，美國到「中國家門口」建立反飛彈體系，打破原有的戰略平衡，中國大陸若要反制，應以更多的核彈頭和更具突防能力戰略核彈列裝，讓美國「感受到我們更加強大的核威懾力」。
文章說，華府最懼怕的就是外部核武威懾。「如果中國真做到大幅提升戰略核武器的數量和質量，那對美國來說還是很痛的。」
至於這是否會造成中美核軍備競賽，環時說，中國大陸沒有與美國一直競賽的意願，要維護的是核心利益；隨著中國大陸財政大幅成長，軍費增加空間比美國更大，不必怕有限的「軍備競賽」。
社評表示，一旦美國的反飛彈行動和戰略壓制變本加厲，中國大陸必要時還可重新考慮「不率先使用核武」的基本國策。「在中美博弈中，有後手牌的絕不只是華盛頓一方。」1060309
(中央社)
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