金韓松留學歐洲 曾夢想兩韓能和平統一

1995年在平壤出生的金韓松，從小跟著父親移居海外，在巴爾幹半島念中學，大學就讀巴黎政治學院。他曾說，「夢想兩邊能和平統一」、「我一直夢想有一天能回去，讓那裡的人們過得更好」。

綜合中國大陸、南韓媒體及法新社、英國廣播公司等國外媒體報導，金韓松的父親是金正男，金正男是已故北韓領導人金正日的長子。金正男的童年在當年的蘇聯（現為俄羅斯）度過，曾遊學瑞士、日本等國。

之後，金正男決心遠離政治，從此與家人移居海外。南韓媒體曾報導，金正男一家人在澳門擁有3套豪宅，過著相當時尚的生活。

金韓松小時後就跟著父親移居海外，他從沒有見過爺爺（金正日）和叔叔（北韓現任領導人金正恩）。

金韓松曾說，父親要自己忘了背景和其他一切，過自己的生活，理解所有事情。凡事要三思，要感恩現在所擁有的。他說，母親則鼓勵自己以普通人的方式生活，這樣就更能理解人們。

他接受媒體訪問時曾表示，「作為孩子，我一直想見到爺爺，想知道他是怎樣一個人，但直到後來才知道，他是一個領袖。」

金韓松還說，「事實上，我在等他，直到他去世。我希望他來找我，因為我真的不知道他是否知道我的存在。」

父母雖然希望金韓松過著普通人的生活，不過，金韓松從小所受的教育，並不普通。

他中學就讀位於巴爾幹半島上的波士尼亞－赫塞哥維納的聯合世界書院。他中學時的室友是利比亞人，室友常和他講述利比亞革命期間發生的故事。

2013年，金韓松赴法國巴黎政治學院修讀歐亞關係，學制3年，全英文授課。學生須學習法語和1種亞洲語言，其他課程還包括英文、法律、政治和國際關係等，這被外界形容為培養政治精英的的教學模式。

巴黎政治學院也被形容為「領袖的搖籃」，法國70%政治家和80%企業管理者都畢業於此。法國現任總統歐蘭德、前任總統沙柯吉等人都是這所大學的校友。

金韓松與父親一樣低調，很少在媒體前曝光。不過，他在2012年曾破天荒接受芬蘭公共廣播電視網專訪，訪談的主持人是芬蘭第一位女性國防部長。

金韓松曾說，幾乎每年夏天都會回一次北韓，「抓住一切機會去見親人們，但在那兒幾乎沒有朋友」。但自己朋友圈有不少南韓人，雖然第一次見面會尷尬，隨後慢慢理解彼此，所以自己「夢想兩邊能和平統一」。

他接受英媒訪問時曾說，大學畢業後，想從事人道工作，促進世界和平。「特別想回家，因為這對我來說非常重要。我一直夢想有一天能回去，讓那裡的人們過得更好。」

金正日2011年過世。之後，金正恩成為北韓第三代領導人。

金正恩的哥哥金正男2月在馬來西亞吉隆坡國際機場遭2名女子以國際禁用的VX神經毒劑殺害，外界廣泛指責北韓平壤當局為幕後真凶。

外電報導，名為「千里馬民防」（Cheollima Civil Defense）的團體日前把一段影片上傳到YouTube頻道，片中男子為金韓松以英語報平安，自己正與母親妹妹在一起，同時也提到父親遭人殺害。

南韓媒體今天則報導，金韓松已於2月15日偕同母親和妹妹前往台灣。但似乎考慮到台灣也不太安全，目前可能已轉往另一個國家了。

移民署署長何榮村今天則說，金韓松沒有在台灣，對於美方有沒有帶著金韓松過境台灣，他則表示不知道。1060309

(中央社)