綠委葉宜津霸王硬上弓闖婚禮致詞 新人抱怨

《DailyView網路溫度計》日前就網路聲量與好感度對立委進行排行，民進黨立委葉宜津高居第二名，開心在自己粉絲頁分享。(雙重標準認證中心)

新人朋友抱怨葉宜津亂入兄弟婚禮，不知道尊重怎麼寫。(雙重標準認證中心)

《DailyView網路溫度計》日前就網路聲量與好感度對立委進行排行，民進黨立委葉宜津高居第二名，開心在自己粉絲頁分享。然而，卻有粉絲頁爆料，該貼文下方有新人及其朋友抱怨，已經拒絕婚宴政治宣傳，卻被葉宜津團隊嗆聲，硬是進入發放文宣面紙，台下講不夠還跑上台致詞，認為委員是否該學習一下基本的尊重。

民進黨立委葉宜津開心在粉絲頁分享，立委網路聲量與好感度高居第二名，然而粉絲頁「雙重標準認證中心」截圖其下網友留言，發現葉宜津及團隊「亂入人民婚宴從事政治活動，被新人婉拒，還霸王硬上弓入桌拜票送紀念品，甚至還上台致詞，真是霸氣！」

網友在葉宜津貼文底下表示「第二名？請委員先修正你們自己團隊包含你們的心態吧。藉著人家的婚宴大喜場子想要進行宣傳，主人家已經明確的說明整個婚宴活動不讓政治宣傳活動進入，包含文宣品面紙等發放。」

並說「新郎本人跟選舉團隊拒絕了入場發放文宣廣告等，還被團隊嗆聲。為什麼婚宴場合不能拒絕你們進來？為什麼拒絕了你們還要被你們的臭臉色和你的團隊的言語所攻擊，主人家沒有很囂張，也沒有很臭屁，只是不想讓婚宴充滿政治宣傳。尤其是委員您進場連主人家從您旁邊走過去，您不知道，還想直接走上台，坐上位。政治我們不懂，但是這不是您該這樣表現的場合。」

新人的好朋友也跟著在其下聲援「我就是上面新人的好朋友，先學會尊重新人吧你，當天好朋友婚禮大家喜宴跟親朋好友敘舊吃的正開心，就突然跑來拜票亂入，搞的整桌瞬間一片沈默有夠尷尬，底下講不夠還跑上臺講，重點是人家新人婉拒你了還硬要來，你真的知道『尊重』兩字怎麼寫嗎？水準還真高，第二名？你這麼敢說，我看了都不好意思了。」

另一位新人朋友則說「我就是當天的新郎好朋友+1，奇怪了，人家辦結婚你們有收到邀請嗎？不請自來，搞得氣氛尷尬，單純的大喜慶祝場合，因為你們所謂第二名的團隊，破壞了氣氛，委員是否該學習一下基本的尊重了...這樣都第二名，那第一名還真的是不敢領教啊！」

粉絲頁「雙重標準認證中心」網友則留言「套句流行歌曲『只要我喜歡有什麼不可以』這就是嚴以待人寬以律己例子，這顕示出現在民進黨執政的專屬風格到時可能硬拗」、「有包紅包嗎？」、「未來市長你敢嘴XD」、「綠營頭目現身，爾等賤民還不下跪謝恩！」、「帥氣，了不起。負責！！」

(中時電子報)