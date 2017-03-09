大陸呼籲美韓停止軍演 韓國防部：照常進行

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韓國國防部發言人文尚均9日在例行記者會上就大陸外交部長王毅8日呼籲韓美停止聯合軍演一事表示，韓美聯合軍演是防禦性質的例行演習，仍將照常進行。

韓聯社9日稱，就軍方如何應對10日總統彈劾案宣判一事，文尚均表示目前軍方專注「鷂鷹」和「關鍵決心」聯合演習，將加強警戒態勢。

王毅8日在大陸兩會記者會上敦促北韓停止飛彈發射活動，並呼籲美韓停止聯合軍演；韓美從本月1日起進行代號為「鷂鷹」的聯合軍演，13日將啓動「關鍵決心」聯合演習。

此次，美軍派出「卡爾·文森」號航母等戰略武器大舉參加，應對北韓核導威脅。

(旺報)