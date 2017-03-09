防偽藥 北市可換冠脂妥新藥

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「冠脂妥」事件造成社會不安，台北市衛生局今天與台北市藥師公會與台北市藥劑生公會等開會協商建立線上google表單，鼓勵醫療院所及社區藥局主動回報「冠脂妥crestor」藥品批號及數量，並由衛生局出面與阿斯特捷利康公司(AZ)取得共識，配合提交欲退換貨數量，將優先取得在台灣從未銷售的批號及蓋有防偽印章的新藥。

衛生局指出，今天「冠脂妥crestor」新藥，裕利物流已配送至台北市社區藥局，並經由現場專業執業藥師進行新、舊藥盤點入庫，呼籲民眾如持有可疑批號的藥品，可至原購買處進行退換貨，切勿自行停藥。

民眾若持有藥品，可先行電話詢問該醫療機構或藥局是否已有新品，並配合AZ公司在3月18日前至醫療機構或藥局進行換藥，或可撥打阿斯特捷利康公司免付費服務專線0800-888-633洽詢。

衛生局表示，呼籲所有醫療院所及社區藥局配合AZ公司退換貨作業，並請社區藥局主動向所屬藥師／藥劑生公會進行線上通報欲退換貨數量，未來將優先公布於AZ公司專設網站，讓民眾安心。

(中時)