幸福動健康 新北市府號召祖孫一起動
要動才會健康！新北市家庭教育中心今天（9日）在新店區安坑國小舉辦「幸福動健康，祖孫作伙來」活動，多達300名幼兒及100名長者現場大跳流行舞曲「癡情玫瑰花」，市長朱立倫也下場與民眾一起舞動身體，號召全體市民一起來「動健康」。
朱立倫表示，新北市長期在學校推動運動樂活及教育部體育署提倡的「SH150」方案，推展學童普及化運動，透過運動增進學童心肺耐力、肌力及肌耐力、柔軟度，並提高專注力及學習效率，今年首度集結全市218所國小響應「祖孫動健康」，藉由學童良好運動習慣，帶著阿公阿嬤一起「玩運動、動健康」，並增進祖孫互動感情。
中華民國校長協會前理事長張榮輝說，他20多年來保持每天跑步習慣，退休後更是幾乎天天與4歲的小孫女一起跑步運動；小孫女更天真笑說，最喜歡和阿公運動，「因為我每次都跑贏阿公啊！」童語童語惹得朱立倫哈哈大笑。
教育局長林奕華表示，各國小本學期全面推廣「祖孫動健康」，各校依在地不同特性、社區文化及資源，辦理毛巾操、防跌操、布球、漂移舞、定向越野尋寶、扯鈴及溯溪等多元主題活動，並融入運動會、家長日及重要節慶活動中，由學生邀祖父母一起參加，估計包括學童與阿公阿嬤，「動健康」人數將高達近9萬人。
(中時)
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