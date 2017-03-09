總統期盼與丹麥綠能集團合作 促進能源轉型

總統蔡英文9日接見全球最大離岸電場經營者丹麥商丹能風力（DONG Energy），期盼結合台灣法人、企業及國際綠能開發商的資源，共同努力達成能源轉型的目標。

蔡總統今日接見丹能集團（DONG Energy）風能部門首席執行官里爾伯（Samuel Leupold）一行；總統致詞時表示，丹能集團目前在台灣有多項風場開發和技術合作計畫在進行，她要代表台灣政府歡迎丹能集團的在台投資。

總統指出，台灣社會已有一定共識，要逐漸擺脫對核能及石化燃料的依賴，並積極開拓新的替代能源，這也是她競選時承諾選民的重要政見。因此，自新政府就任以來，綠能相關產業得到政府前所未有的支持。

蔡總統進一步指出，台灣有完整的政策配套，其中，整合性風場區塊開發政策也已經在去年底通過政策環評。此外，過去台灣在ICT、材料、機械及土木等產業的發展過程中，累積了豐富的技術知識，也擁有傑出的工程與經理人才。如果像丹能集團這種具有豐富國際經驗的綠能開發商能夠與台灣政府、法人與企業共同合作，台灣一定可以更順利地達成能源轉型的目標。

總統說，台灣擁有全世界數一數二的風場，也是一個正在成長的市場。相信在台灣的營運經驗，會有助於丹能集團開拓其他亞太市場，也相信丹能集團與台灣的合作，會為其帶來長遠利益，希望未來丹能集團在開發其他市場時，能夠結合台灣廠商一起走出去。「我非常樂意看到台灣成為全球綠能開發商最好的夥伴。」

(旺報)