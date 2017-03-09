中華輸球KMT的錯？綠委林俊憲：藍把持的2組織內鬥

中華隊輸給荷蘭後，球員落寞地離場。（中央社／張新偉攝）

中華隊在世界棒球經典賽練續輸給以色列、荷蘭，確定無緣複賽，不僅球迷們感到失望，民進黨立委林俊憲也痛批，這都是由於棒球協會及中華職棒聯盟（下簡稱棒協、中職）互鬥所致，而這兩個單位又都是由國民黨所把持，他感嘆地說，沒想到國球竟淪為鬥爭犧牲品，「可以單純把棒球還給我們棒球迷就好嗎？」

自稱氣到整晚沒睡的林俊憲今（9）日於臉書寫道，每次一有國際棒球賽事，棒協都要求中職負責組隊與培訓，白話來說就是出人出錢，但每當這兩件事辦好準備要出國征戰時，棒協又會接手後續事宜，等於沒付出什麼成本，卻能回收超高利益，重點是帳目還相當不透明。

林俊憲指出，這次經典賽，中職決心不再當冤大頭，無論組訓或後勤支援都不參與，因此從選總教練起就發生許多爭議；他還提到，棒協理事長是前國民黨立委廖正井，中職會長則是現任國民黨立委吳志揚，等於兩邊都是被藍營把持。

「兩個組織為了利益互鬧不配合，最後的結果就是犧牲了我們台灣的國球。」林俊憲表示，台灣投入了大量資源與金錢在棒球上，卻因棒協和中職的鬥爭，先是造成國家隊難產，現在又毀掉中華隊在國際賽的成績，也將球員為國爭光的機會摧毀掉。

(中時電子報)