「希望越來越好」 小禎為女不抗拒回溫李進良
胡瓜女兒小禎2007年奉女成婚，因難忍老公李進良花心個性，2012年兩人正式分居，卻未簽字離婚。今年過年期間小禎分享一家三口走春的天倫照片，並標註「全家在一起就是幸福」，使許多網友感動拱「快復合」，今(9日)小禎現身錄影，表示一切順其自然，為了女兒Emma，「當然希望越來越好」。
據《自由時報》報導，小禎今錄《2分之一強》，被問是否會跟李進良復合，她沒把話說死，透露兩人互動的出發點都是為了女兒，希望一切都能越來越好，不抗拒跟李進良關係回溫，但是否仍分居，在梁赫群出面擋駕下，小禎沒回答。
有別先前的冷靜期，小禎透露一家人最近合體次數增加，大部分是李進良先提邀請，三人便開心同框，而去年9月Emma生日時，小禎便分享全家人包括李進良的全家福照，並說：「也只有妳這小天使開口，才能有這久違的畫面」。
(中時電子報)
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