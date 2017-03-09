無照男見警心虛 逃逸自撞路樹哀哀叫
18歲黃姓男子9日凌晨4時29分駕駛白色汽車行經高市鳳山區時，五甲派出所巡邏警組發現其可疑，在五甲路與臨海路口開警示燈示意攔查，黃男竟心虛加速逃逸；不料1分鐘後疑因車速過快，在中崙四路轉彎失控衝上人行道、自撞路樹，因衝擊力過大，車頭全毀，安全氣囊爆開，黃男自己走出車外，蹲坐在地抱頭呻吟，幸僅皮肉傷。
警方調查，黃男沒有酒駕，但無照駕駛才心虛逃竄，車內未發現違禁品，全案依規定告發處理。
(中時)
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