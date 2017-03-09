菲律賓中部爆發霍亂 國人前往注意飲食衛生安全

疾病管制署公布菲律賓今年2月底在中部維薩亞斯群島的薄荷島（Bohol）東南部及宿霧省卡內薩島傳出霍亂疫情，至少有100人確診感染霍亂，多數伴隨嚴重腹瀉，其中，一名4歲孩童死亡；菲律賓去年截至10月中，累計約1萬4000例疑似病例，56例確診，此外，韓國2月21日亦公布一起旅客自菲律賓中部宿霧省移入霍亂群聚，由於不少國人前往菲律賓旅行或經商，衛生局也特別提醒呼籲。

衛生局指出，霍亂是一種產毒性血清型霍亂弧菌所引起的急性細菌性腸道傳染病，經由病人或帶菌者糞便或嘔吐物污染的食物或飲水而感染，潛伏期為數小時至5天，通常為2至3天，症狀為大量米湯樣水性腹瀉、嘔吐、快速脫水、酸中毒和循環衰竭等，輕重程度因人而異。

一般感染原因為食用未煮熟受污染的水產品（特別是甲殼類或貝類），感染後，是否發病則與食入菌量及人體免疫力有關，老年人、慢性疾病患者、癌症、免疫功能抑制、胃酸不足或胃切除者較易發病，屬於高危險群。國內醫療資源充足，大多數病患接受妥適的治療照顧後，症狀都能獲得改善。

儘管台南市目前並未傳出有病患，但鑒於市民經商、旅遊頻繁，衛生局也特別呼籲民眾，霍亂弧菌不耐熱，食物及飲用水經充分煮沸即可殺死，民眾前往霍亂流行地區，應飲用煮沸的水，避免飲用加入冰塊的飲品，或飲用包裝完整的飲品及經消毒過的奶類或製品，避免食用生魚片、生菜、生蠔或未熟貝類等，減少罹病風險。倘若出現疑似症狀，請儘速就醫，另提醒醫師如發現疑似個案，應於24小時內通報。相關資訊可至疾病管制署網站或撥打免付費防疫專線1922（或0800-001922）洽詢。

(中時)