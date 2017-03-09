今年首次海葬 送27位往生者先行
北市今年第1場次聯合海葬昨日上午7時30分由民政局長藍世聰在第一殯儀館景行廳為往生者送行。這是今年度全國第1場聯合海葬，聯合海葬儀式結合追思音樂會，緬懷先人，隨後赴外海進行儀式。藍世聰表示，每月各辦理1場聯合海葬，第1場聯合海葬計有27位先行者參加。
水墨畫家夏老師，生前的作品多為山水墨畫，從他的山景或海景畫作中，都能看見夏老師對大自然的尊敬與熱愛。夏老師的家屬表示，藝術家的個性大多不受拘束，所以夏老師希望往生後家人可以將他的骨灰灑向大海。
另一位海葬者家屬周先生說，父親生前為人豁達，認為死後不需掃墓，生命的最後一站選擇海葬是浪漫、唯美的，也和父親灑脫、豁達的人生觀相合，周先生表示：「活著，是最好的禮物；善終，是最美的祝福」，家人為父親報名參加北市聯合海葬，用最簡約又隆重的方式送父親一路好走。
民政局長藍世聰表示，近年來民眾對於環保葬的接受度已大幅成長，北市殯葬處自2016年起，為回應家屬即時完成先行者遺願之需求，於海象較穩定月份，每月辦理1場海葬，去年共有132位先行者參加。今年延續去年的辦理方式，日期接續暫定於3/24、4/25、5/10(北北桃三市聯合辦理)、6/7、7/7、8/8、9/20、10/18辦理8場次，屆時如因潮汐變化因素，將於殯葬處官網公布實際辦理日期。
另為了讓親友能夠隨時或在值得紀念的日子追思先行者，殯葬處建置「生命追思紀念網」供親友上網留言、追思、傳送圖片，透過文字、照片、追思等，留下不朽的回憶。
(中時)
關鍵字：海葬
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