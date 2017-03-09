網路通訊監控 6成大學生曾遭約會暴力

勵馨基金會呼籲重視約會暴力。（勵馨提供）

「他是愛我的，才會這樣對我…」多達5成高中生、6成大學生曾經遭受「約會暴力」，且暴力不只是肢體傷害、有超過5成是精神暴力，包括控制行為、言語或同儕壓力，勵馨基金會呼籲，約會暴力更是家暴初期預防重點。

俗稱「恐怖情人條款」的家庭暴力防治法修法滿1周年，但「恐怖情人」仍不減反增、且年齡層有下降趨勢。勵馨基金會發現，青少年約會暴力更是應重視卻易忽視的環節，適逢下周就是白色情人節，盼年輕人情感更成熟。

就讀大學的小芬，每晚須打工賺取生活費，住在外縣市的男友幾乎到家等她，且嚴格監控回家時間，某晚小芬因故晚歸半小時，男友竟抓狂辱罵、用塑膠尺打傷大腿內側，但小芬一度認為是男友「愛的表現」，起初選擇隱忍。

根據國外研究，有高達3分之1家暴受害者，約會期間就已受暴，更有半數高中生曾遭約會暴力；台大社工系教授沈瓊桃也曾研究，近6成大學生最近一年有受暴經驗，精神暴力占超過半數、高於肢體或性暴力，令人吃驚。

「你在哪裡？」、「三餐要吃什麼？」勵馨指出，施暴者多以為「愛你就要掌控你」、「大男人才有男子氣概」想法，進而網路惡意中傷、奪命連環call、要求隨時隨地打卡，甚至分手後公開交往照片、影片等，全屬暴力行為。

勵馨指出，服務觀察約會暴力主要出現於16至24歲年輕族群、多數為「控制」造成，利用網路、通訊軟體、親友同儕間，例如高壓管控行蹤；分手後也容易出現跟蹤、電話騷擾、甚至透過網路散布「分手日記」用言語攻擊。

此外，勵馨觀察，有1成左右暴力行為出現在同志族群，比例漸增值得關注。勵馨台南分事務所主任陳貞樺指出，年輕人主動求助較少，除須建立信任關係，也更在意身邊同儕眼光、家人多半不知情，多數不願或不敢求助。

勵馨執行長紀惠容表示，台灣防治家暴20年，仍僅限於婚姻關係，青少年約會暴力遭忽略，但青少年正處於情感成熟階段，若能及時介入，將更有效預防未來暴力行為發生、發展健康關係，政府與民間應重視初期預防工作。

紀惠容也說，師長也應更健康、開放看待，否則青少年將戀情地下化，有問題更難對外求助；而青少年也應尊重他人隱私，同時避免在網路過度暴露個資。

(中時)