趙薇不合陳坤多年 今互動微博炸裂

趙薇與陳坤過去被傳不合。（圖／達志影像、取自陳坤微博）

趙薇與陳坤這對好友，在趙薇宣傳《致我們終將逝去的青春》電影時，兩人互動降到冰點，當時陳坤還曾說兩人「不曾像媒體說的那麼好」，雙方還被指刪光有彼此在內的微博；但沒想到今（9日）兩人在網上互動，讓網友都暴動了。

陳坤與趙薇過去曾被指撕破臉，友情決裂，讓外界相當意外。加上陳坤過去曾說兩人是「君子之交」、還稱「我們不曾像媒體說的那麼好，也不曾像媒體說的那麼不好。」隨後又有傳趙薇與周迅不合，但陳坤似乎立場偏向周迅，讓三方關係都起了變化。

但沒想到今陳坤凌晨在微博發文，寫下「一哭五小時，收工」，沒想到趙薇卻現身回應「還好你感情豐富」，陳坤又再回應被劇情刺傷心。只是這樣看似一般的對話，卻讓網友全都暴動，直呼兩人「友情回歸？」

(中時電子報)