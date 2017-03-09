接連偷大賣場閃躲查緝 身影映車窗成破案關鍵
苗栗警分局北苗派出所女警戴育嬋，今年2月6日據報停放在民族路賣場前機車上物品失竊，經1個月清查過濾仍苦於無法查出竊賊身分，她赫然發現竊賊身影映在車窗上，鍥而不捨比對後成為破案關鍵，追出涉案人鄭姓男子，並將他依竊盜罪嫌函送法辦。
2月6日晚間民眾向派出所教案指出，停放在苗栗市民族路寶雅商場前機車上物品遭竊，警方調閱監視器了解後，發現竊嫌於稍早下午5時許，先進入寶雅商場內行竊，得手後隨手竊取停在一旁機車上的購物袋，再沿苗栗市忠孝路往北逃逸。
警方擴大調閱監視器時發現，現該名竊嫌於同日19時許又進入附近全聯中心內再次行竊，得手物品後隨即駕車逃逸離開現場。雖掌握竊嫌影像，因多為徒步行走居多，始終難以確認其身分，正苦惱無法突破之際，警方在苗栗市忠孝路與民族路口監視器時發現，竊嫌身影就映在停等紅燈的自小客車的乘客座車窗上，於是大膽假設竊嫌交通工具為汽車。
女警戴育嬋調得此畫面後，立即比對停車場停車紀錄加以過濾可疑車輛，證實犯罪車輛當日下午停在苗栗市忠孝路旁停車場，再以車追人方式積極偵辦後，揪出車主的31歲鄭姓友人涉嫌。經通知到案說明，鄭嫌於坦承犯行，供稱因服用藥物而導致其精神不振才做傻事。
(中時)
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