川流不息94載 水公司要借鏡二峰圳
台灣自來水公司董事長郭俊銘今天率各自來水區處主管及工程師，參訪屏東二峰圳灌溉工程，1923年由日本工程師建造的二峰圳至今川流不息，郭俊銘表示，將借鏡開發伏流水。
郭俊銘等人由屏東科技大學工學院院長丁澈士陪同，參訪位於屏東來義鄉林邊溪上游的二峰圳。
二峰圳灌溉工程，1923年完工，由日本水利技師鳥居信平建造，丁澈士表示，二峰圳工程是以「地下堰堤」的方式收集河床下的伏流水，歷經94年，從建造以來不曾中斷過，2008年通過為「文化景觀」保存維護。
丁澈士表示，二峰圳取水方式，絕對是水利單位開發及利用水資源的典範，圳的堰體設在河床底下，不礙水流、不阻擋生物活動，靠重力輸水到需要用水的地方，不用1度電，水質經過河床砂礫層過濾，不需要沉澱及加藥淨化處理，施工及維護容易，操作簡單，不僅沒有破壞生態，又節能、減碳、經濟。
郭俊銘表示，在94年前能有這樣巧妙的工程技術是奇蹟。
郭俊銘說，台灣這幾年一直面臨極端氣候下的用水問題，現在各大城市都取用地面水，在颱風季節汛期間，高濁度的水如果出現太頻繁會造成民眾的不便，枯水期又有缺水危機，因此，取用伏流水就變成民眾的救命水，如何取用伏流水成為水公司努力的目標。
郭俊銘表示，二峰圳的工程值得借鏡複製到台灣各大城市，現在水公司也積極的在開發現代化的伏流水取用方式，目前在大甲溪旁正在進行1個伏流水取用的測試工程，最近將發包。1060309
(中央社)
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