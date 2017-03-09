照顧單一住宅自用戶 北市調降房屋稅

台北市財政局長陳志銘今天說，為照顧設籍北市單一住宅自用戶，規劃房屋稅從1.2%降至1%，並鼓勵參與都更，因可補助房屋稅；對單一住戶提出3優惠方案，會對外公布並開放討論。

陳志銘表示，繼去年12月6日公布房屋稅新制後，持續朝向「房地合一」課徵持有稅，但近期從資料發現，北市近90萬戶住家用房屋，其中房屋稅適用自住優惠稅率1.2%有78萬7740戶。

他說，78萬餘戶中，可適用自用住宅地價稅優惠稅率千分之2，約有62萬1147戶，適用「非自用」住宅用地一般稅率千分之10以上，高達16萬6593戶，出現「房屋為自住，但座落土地卻是非自用」的不合理現象。

陳志銘表示，因房屋稅及地價稅對「自住戶」優惠稅率認定不同，像房屋稅以「供本人、配偶或直系親屬實際居住使用」，而地價稅則以「土地所有權人或其配偶、直系親屬於該地辦竣戶籍登記」為認定標準。

他說，至於數量方面，民眾名下自住房在全台最多可持有3戶、而自用住宅用地以1處為限，北市為保障自住戶權利，規劃只要設籍台北、且單一自住、並達一定期間（像連續持有2年以上）的民眾，所負擔稅率應比擁有2戶以上的民眾還低。

陳志銘表示，為保障設籍北市的單一自用住宅戶，房屋稅預定從1.2%降至1%，他舉例，名下有3間房的民眾，有「潛在買賣機會」，但只持有1間房的民眾，就算都更後，還是只有1間房，所以政府應給予優惠稅率。

他說，現行稅法對自住房地已有優惠，但有檢討改進空間，至於如何改進，可從稅率降低、稅基調整、給予補貼為方向，預定在北市府13日舉辦的「居住正義論壇Ⅱ」對外公布3方案，並開放討論。1060309

(中央社)