行政院性平觀測站網站上線

我要評比

行政院今天表示，「性別平等觀測站」網站正式上線，呈現國內各縣市及國際性別平等議題發展趨勢，並可讓民眾輕鬆查詢性平新聞議題、研究文獻、統計數據、相關政策及法規等資訊。

行政院表示，「性別平等觀測站」網站（網址：http://geo.ey.gov.tw/），提供7大主題性平指標，包括「權力、決策與影響力」、「就業經濟與福利」、「人口婚姻與家庭」、「人身安全與司法」、「教育文化與媒體」、「健康醫療與照顧」及「環境能源與科技」等。

網站內另有提供國際及國內各縣市觀測儀表板、新聞事件發展圖表，以及跨資料庫整合查詢等功能。1060309

(中央社)