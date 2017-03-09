關怕了 前科男拒服監所替代役遭判3月

呂姓男子因案入監服刑，出獄後服替代役又被指定到監所，他拒絕再「回籠」，延後2天報到又逾假不歸，遭判刑3個月。

呂姓男子於民國100年間犯下妨害性自主罪，103年服刑出獄。

民國105年服替代役被分發到台東武陵戒治所，本因於當年5月16日報到，但呂男因服刑出獄不久，不想再進入監所，延遲2日報到。

呂男報到後，同年6月18日休假，隔日收假卻無故未返回戒治所收假。台東地方法院因呂男無故不就指定之替代役職役且擅離職役，判處有期徒刑3個月，可易科罰金和上訴。1060309

(中央社)