民調：雅加達二輪投票 鍾萬學落後
尋求連任的雅加達華裔省長將和前教育文化部長阿尼斯進入雅加達正副省長第二輪選舉。多項最新民調顯示，阿尼斯的支持率持續增加，領先鍾萬學。
雅加達於2月15日舉行正副省長選舉投票，2號候選人鍾萬學和雅加達副省長查羅特（Djarot Saiful Hidayat）得票率為42.99%。3號候選人阿尼斯（Anies Baswedan）和桑迪阿加（Sandiaga Uno）得票率為39.95%。兩組候選人將進入4月19日舉行的第二輪投票決勝負。
印尼民調查機構LSI Denny JA於2月27日至3月3日間的調查結果顯示，鍾萬學和查羅特的支持率為40.5%。阿尼斯和桑迪阿加的支持率為49.7%，領先鍾萬學9個百分點。
調查結果也顯示，雅加達穆斯林選民中，有55%的選民支持阿尼斯和桑迪阿加。
另一方面，印尼民調機構Median最新的調查結果顯示，阿尼斯和桑迪阿加的支持率為46.3%，鍾萬學和查羅特的支持率為39.7%。
不過，對此民調，查羅特並不擔心，他說，他和鍾萬學在民調中的支持率低於對手，對他們而言已不是新鮮事，他們只會專注接下來的競選工作。
此外，2014年印尼總統大選期間支持佐科威的若干民間團體，日前也表態支持鍾萬學和查羅特，他們將延續當初支持佐科威的能量，力挺鍾萬學連任。1060309
(中央社)
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