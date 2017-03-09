盧廣仲代言 國內首個練習愛情網站開張

盧廣仲與現代婦女基金會執行長林美薰共同呼籲。（現代婦女基金會提供）

愛情是每個人生命中的必修學分，現代婦女基金會今天開張「戀愛乾麻醬」網站，為國內首座提供年輕世代「練習愛情」的平台，幫助年輕男女面對戀愛難題；據統計，男生最想問「怎麼追女生？」女生則最關心「吵架怎麼辦？」隨國人戀愛平均年齡降低，盼強化年輕族群的情感教育，避免戀愛暴力發生。

基金會執行長林美薰表示，青年學子對於愛情充滿期待與幻想，但往往不懂互相尊重，也無力辨識不健康關係，導致戀愛暴力頻傳，顯示青年學子情感教育的急迫性，「戀愛乾麻醬」希望協助年輕族群面對戀愛困擾與挫折。

經1年試營運，網站選於白色情人節前夕正式開張。據統計，近8成使用者不到30歲、女性超過7成；男女諮詢問題也大不同，男生最常問「怎麼追女生？」、比例高達59.4％；女生則有66.3％關心伴侶衝突，如「吵架怎麼辦？」「會不會生氣？」「是不是不愛我？」

音樂鬼才盧廣仲擔任「戀愛練習生」網站代言，今天現身分享戀愛經驗。他透露自身感情觀是「無條件付出」，但大學時期戀愛經驗不多，曾喜歡某女生卻太著急而失敗收場，慢慢來反更有機會了解對方、更確定自己想法。

「要先自愛才能付出愛。」盧廣仲也說，遭遇感情挫折時，不太擅長表達自己的看法，往往因此結束，現在他認為無論爭吵或聊天，只要清楚表達感受，彼此便能更了解對方，「原來吵架也能不造成傷害」，讓戀情變得更強韌。

林美薰說，國人戀愛年齡已降至12.6歲，情感教育須從年輕世代扎根。除了校園巡迴宣導、多場愛情工作坊，再配合年輕族群使用3C習慣建構網站，在茫茫網海中多個健康、正向選項，愛情可以經過學習、練習而更成熟。

「戀愛乾麻醬」網站共提供「練」愛祕笈、「練」愛行動、「練」愛諮詢等3大面向服務，林美薰期許成為年輕人戀愛路上最棒的陪伴、教育者，傳遞正確、健康戀愛觀念，當面對愛情各種挫折與困擾，也提供有效處理方式。

(中時)