一例一休後遺症叢生 謝金河：小英政府應面對
財信傳媒董事長謝金河今（9）天出席「新南向GO！金融助攻躍進南向金鑰」論壇，會前接受媒體訪問時表示，台灣人原本非常勤快，大家任勞任怨，但一例一休上路後，讓台灣人變得愛計較，他認為勞資是互相幫忙，搞成這麼對立，實在大可不必。
謝金河認為，一例一休衝著惡資方來，但把很多條文訂得太細，現在很多人各自鑽法律漏洞。而且，大家強調「例假」，使很多需要加班的勞力沒有人做。他以雜誌寄送為例，周刊生命周期只有幾天而已，以前雜誌周五出刊，周六就能收到，現在卻變成下周二、下周三、甚至下周四才收到，「付的錢一樣多啊，但得到的服務品質卻下降」。
他指出，這是一例一休後各行各業遇到的普遍問題，小英政府應該面對一例一休衍生的後遺症，找到解決方法，「台灣很多勞資其實都是互相幫忙的，搞成這麼對立，實在大可不必」，認為一例一休有修改的必要。
媒體提問，台股未來走勢會如何？謝金河指出，沒有標準答案，但若台幣繼續升值，股價上漲機率大。他認為，2月的股市榮景，來自農曆年後外逃的台灣大戶資金陸續回流，但最近資金回流的速度趨緩，且新台幣也轉為貶值，再沒有新資金的情況下大漲不易。
他並說，台股若要持續向萬點挺進，只能仰賴外資，「要看台積電、大立光、鴻海等股票是否能續創新高」，如果能創新高，那台股就還有機會向上。
(工商)
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