APP亂索消費者個資 消保處出手管

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消費者個資保護再升級！消保處發現，市面不少APP廣泛收集消費者手機通訊錄、圖片資訊、部分為「非必要資料」，但業者未清楚說明、消費者也沒有選擇權，有違個資法規範。消保處已針對超商、大賣場、行動銀行與通信服務等4大類民生APP，要求相關業者與主管機關改善，未來不排除展開抽查。

消保處指出，國際消費者組織聯盟（Consumers International, CI）今年倡議主題為「建立消費者信任的數位世界」，亦為我國推廣重點。為確保網路消費安全，去年底就APP涉及個資法律問題，召開專家學者會議研商共識。

由於市面不少APP收集消費者個資，行為有違個資法規範，消保處針對非公務機關APP，已優先鎖定超商、大賣場、行動銀行與通信服務等4大類民生APP，要求相關主管機關檢視並輔導業者改善，未來不排除展開抽查。

消保處主任消保官王德明表示，依現行《個人資料保護法》第19條、第20條規定，APP收集個人資料時，若為「非必要資料」，應予以特別說明，並提供消費者是否同意提供該項資料選擇，否則可處5萬至50萬元罰鍰。

但王德明指出，現行多數APP收集個資時，均未多加說明各項個資收集的理由，僅下載前跳出頁面、詢問是否同意收集，若消費者不同意便無法下載，明顯違反個資法規範，因此邀集相關主管機關訂定收集個資「界線」。

他說，APP收集個人資料時，應標註是否為必要資料，若為「非必要資料」，則須向消費者說明、並給予個別選擇權利。行動裝置已為國人不可或缺，各式APP也提供食衣住行育樂更便利選擇，但個資仍應受到一致保護。

消保處指出，相關業者多同意配合，儘速修正APP，而針對少數尚未建置消費者同意機制、或未表明是否設立不同機制以提供消費者選擇的業者，已要求主管機關持續溝通、輔導業者改善，同時應建立自律機制等管理規範。

(中時)