鄭爽被爆叫囂老粉絲 「撒泡尿不想繳費幫擦就別來」
中國女星鄭爽開設私人微博，還建立了專屬微信群組，卻被踢爆跟粉絲索取人民幣200元，此舉引發網友不小爭議，也讓她PO文大吐苦水，不過昨日被網友踢爆，疑似PO文怒槓老粉絲，語出驚人表示「所有頒獎我寧願不去也不想讓你們有半點得逞」。
根據《新浪娛樂》報導，鄭爽PO文直接表明私人微博就是她的地盤，還怒嗆粉絲「撒泡尿不想繳費讓我們给你擦嗎?那再也別來了」，感嘆被粉絲暗批卻不計較，全是自己太過善良造成的錯誤，不過似乎太常被粉絲貼上「雙商」低標籤，也讓她忍無可忍嗆聲，「不要再以老粉絲的名義占上風，正版(微博)因為你們永遠不存在了，我自己的粉絲群自己成立，我寧願累死也不要被别人唾棄死」，言語難掩心中的憤怒。
對於鄭爽無預警大爆走，讓許多粉絲摸不著頭緒，紛紛留言詢問「她是不是得了嚴重的被害妄想和社交障礙」、「被下降頭了嗎」?
(中時電子報)
關鍵字：鄭爽
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