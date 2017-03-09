打擊空汙 新德里增設空氣監測站擴綠地
鑑於空氣汙染嚴重惡化，印度首都新德里副巿長西索迪亞（Manish Sisodia）昨天表示，將增設空氣監測站至26個，並持續在新德里種植樹木以擴大城市綠化面積。
新德里去年底空氣汙染嚴重惡化，再度躍居全球空氣品質最糟的城市，「印度時報」（Times of India）今天引述西索迪亞指出，為了更確切掌握城市的空氣品質，政府將把空氣監測站從目前的6個增加到26個，以更全面掌握新德里各地空氣品質狀況。
此外，為讓空氣更加乾淨，西索迪亞說，新德里市政府將繼續去年擴大種樹的政策。市府去年在新德里種植84.3萬株樹苗及117.3萬棵灌木，讓新德里的森林覆蓋率提高到近1%。
西索迪亞表示，市府2017到2018財政年度在環境與森林領域編列10.6億盧比（約合新台幣近5.3億元），開闢多個城市森林公園、農場和野生動物鳥類救援中心。
新德里市政府也積極推動無汙染的電動車輛補貼計畫，從去年公布這項計畫後，已於2016到2017財政年度發放1060萬盧比，補貼686輛電動車，希望能減少車輛排放廢氣造成的空氣汙染。1060309
(中央社)
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