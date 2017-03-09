回顧金碗案，屏縣府辦展向台蕉美好年代致敬

屏縣府舉辦「香蕉大樂透」展覽，回顧台灣香蕉最美好的年代。（林和生攝）

65歲蕉農之女曾秋梅開展首日特地前來，向曾經參與台蕉最輝煌的年代致敬。（林和生攝）

香蕉曾是台灣外銷日本的重要農產，而主要推手「香蕉大王」吳振瑞卻因「金碗案」入獄，從此讓台蕉消失在國際舞台，屏東縣政府文化處即日起於旅遊文學館策畫名為「香蕉大樂透」展覽，不僅實現轉型正義，也帶領大家重溫臺灣香蕉的黃金年代與傳奇事蹟。

策展人黃旭初表示，香蕉與蔗糖是世界殖民經濟的產物，與政權更迭及政策走向有密切關連，台灣香蕉早在1902年即出現在日本九州商店，1908年縱貫鐵路貫通，大幅改善運輸能力與包裝品質後，香蕉貿易從此在日治到戰後的台灣社會占有重要地位。

1960年出身屏東的吳振瑞就任高雄青果運銷合作社理事主席，將香蕉貿易推往高峰，1967年賺取外匯6200萬美元，無奈「金碗案」讓這黃金歲月一去不復返。縣府文化處長吳錦發指出，歷史可以被寬恕、但不能被遺忘，不管光明或黑暗的過去，都將一一攤在陽光下，讓執政者作為借鏡，避免再有同樣事情發生。

65歲蕉農之女曾秋梅開展首日特地前來，除了感念吳振瑞對蕉農付出，也向曾經參與台蕉最輝煌的年代致敬，她說，看到文物呈現，所有幼時記憶又湧進腦海裡，那些交易香蕉留下的單據在家裡櫃子還保存完整，印象非常深刻。

吳錦發說，香蕉曾經造就高屏農村富麗榮景，也衍生不少傳奇故事及電影歌曲等作品，如電影「蕉園男女」，而旗山農會存款全省第一、割串香蕉就可繳交整年學費等傳奇故事，都為老輩農民津津樂道，盼藉由展覽回顧高屏過往產業的歷史記憶，尋找農業文創發展的可能性。

(中時)