回顧金碗案 屏縣府辦展向台蕉美好年代致敬
香蕉曾是台灣外銷日本的重要農產，而主要推手「香蕉大王」吳振瑞卻因「金碗案」入獄，從此讓台蕉消失在國際舞台，屏東縣政府文化處即日起於旅遊文學館策畫名為「香蕉大樂透」展覽，不僅實現轉型正義，也帶領大家重溫臺灣香蕉的黃金年代與傳奇事蹟。
策展人黃旭初表示，香蕉與蔗糖是世界殖民經濟的產物，與政權更迭及政策走向有密切關連，台灣香蕉早在1902年即出現在日本九州商店，1908年縱貫鐵路貫通，大幅改善運輸能力與包裝品質後，香蕉貿易從此在日治到戰後的台灣社會占有重要地位。
1960年出身屏東的吳振瑞就任高雄青果運銷合作社理事主席，將香蕉貿易推往高峰，1967年賺取外匯6200萬美元，無奈「金碗案」讓這黃金歲月一去不復返。縣府文化處長吳錦發指出，歷史可以被寬恕、但不能被遺忘，不管光明或黑暗的過去，都將一一攤在陽光下，讓執政者作為借鏡，避免再有同樣事情發生。
65歲蕉農之女曾秋梅開展首日特地前來，除了感念吳振瑞對蕉農付出，也向曾經參與台蕉最輝煌的年代致敬，她說，看到文物呈現，所有幼時記憶又湧進腦海裡，那些交易香蕉留下的單據在家裡櫃子還保存完整，印象非常深刻。
吳錦發說，香蕉曾經造就高屏農村富麗榮景，也衍生不少傳奇故事及電影歌曲等作品，如電影「蕉園男女」，而旗山農會存款全省第一、割串香蕉就可繳交整年學費等傳奇故事，都為老輩農民津津樂道，盼藉由展覽回顧高屏過往產業的歷史記憶，尋找農業文創發展的可能性。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。