創世徵泡澡義工 期望讓植物人每月泡澡1次

創世基金會植物人「雙軌服務」，溫暖植物人身心，盼更多熱心義工加入，讓植物人有更多照顧，「徵」的就是你。(劉宥廷攝)

真愛到宅隊抬著創世特別研發的「原床泡澡」設備，合力以鐵架及帆布搭建「澡盆」，讓阿公在自已的床上泡澡。(劉宥廷攝)

創世基金會植物人「雙軌服務」，提供在院安養及到植物人宅服務，幫忙原床泡澡、傷口護理、營養諮詢，指導正確翻身擺位及關節運動技巧；創世鳳山院長林瑪俐表示，目前服務原高縣區域約104個植物人家庭，盼更多熱心義工加入，讓植物人有更多照顧，「徵」的就是你。

「上車出發囉！」創世鳳山院真愛到宅隊長陳秀珠9日早率領隊員出發服務，抵達鳳山的紀正宗阿公家後，抬著創世特別研發的「原床泡澡」設備，合力以鐵架及帆布搭建「澡盆」，讓阿公在自已的床上泡澡；隊員用心的按摩，阿公肢體逐漸柔軟，臉上彷彿也露出笑容。

隊長陳秀珠表示，我們帶著服務植物人的初心，用最完整的愛來服務，才會取名真愛到宅隊，每個月去植物人家中做原床泡澡服務，隊員們各司其職的完成任務，能夠服務別人是件很開心的事，最遠到那瑪夏、甲仙，路途很遙遠，就當作是服務兼旅遊。

隊長的妹妹也是隊員，陳秀桂說，和姊姊來創世參加到宅服務超過13年，義工們常稱她們是「泡澡姐妹花」，呼籲大家一起來擔任到宅服務義工，讓服務不間斷。

創世指出，全台到宅團隊約有50位工作人員(護士、社工)、140位義工，但為擴大服務廣度與增加服務頻率，今年目標預計再新增160位義工，希望達到300位目標，讓每位個案至少每個月能享受1次泡澡服務。

(中時)