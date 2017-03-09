8名台灣人傾向支持IS 國安局：持續監控中

國安局長彭勝竹(右)。(陳信翰攝)

印尼女子特莉（Tri Astiningsih）日前因疑似涉激進組織伊斯蘭國（IS）遭台灣遣返，國安局長彭勝竹今面對質詢時表示，該女因從事工作與來台目的不同，且逾期滯台而被遣返。國安局官員也表示國內有8個可疑人士有支持IS傾向，由於這8人的精神不穩定，因此國安局對這8人仍持續監控。

立法院外交及國防委員會今邀國安局進行業務報告，蔡適應引用國安局在立法院上一個會期的報告指出，國內有支持IS傾向的可疑人士共計有8個，蔡適應並詢問這8人的最新狀況。國安局第三處處長黃裕順答詢表示，由於這8人的精神不穩定，因此國安局仍持續監控這8人，這8人都是台灣人。

據中央社報導，蔡適應詢問如果有外國人在台灣工作，但後來被通報恐是支持IS的人該怎麼辦？黃裕順表示，如果是外國人就遣返，如果是歸化台灣的外國人就持續監控。黃裕順表示，由於涉恐名單敏感，不方便在此說明。

此外，中國國民黨籍立委呂玉玲詢問有沒有掌握IS在台活動人員名單？彭勝竹表示的確有和相關友方交換名單，沒有名單上的人入境台灣，「會請移民署做好管制。」

(中時電子報)